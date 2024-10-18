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Живущий в США боец UFC Волков: «Русские для американцев — мифические существа. Но нас уважают»

Российский боец UFC Александр Волков, живущий в США, рассказал, как американцы относятся к русским людям.

Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

«Американцы русских очень уважают. Мы для них такие же непонятные, какими они для нас когда-то были. Мы для них — существа мифические слегка. Особенно когда они видят русского высокого, с бородой. Как будто мы пришли из кино, из комиксов, с акцентом говорим. Поэтому я даже не стесняюсь по-английски говорить. Потому что для них разговор с акцентом, корявый, наоборот, прикольно: “Круто, эта обезьянка говорит по-английски!” (смеется).

Американцы максимально пытаются по-русски: “спасибо”, “до свидания”. Всегда максимально уважительно. В отличие от европейцев, там русских не демонизируют», — заявил Волков в эфире подкаста Main Event.

8 декабря Александр Волков проведет бой против француза Сирила Гана на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).