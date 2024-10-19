Пережил нокаут и смерть сына: самый устрашающий тяжеловес вернулся в ММА

«Слишком рано уходить, но это случилось. Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби был полон жизни и радости. Теперь его тело бездыханно. Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не отвечал. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, что делать. Жизнь так несправедлива, она бьет нас по самому уязвимому. Как с этим справиться и жить? Пожалуйста, помогите, если знаете, потому что я действительно не понимаю, что делать и как бороться», — написал тогда Нганну в соцсетях.