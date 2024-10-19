Пережил нокаут и смерть сына: самый устрашающий тяжеловес вернулся в ММА

РИА Новости Спорт — о большом поединке звездного француза камерунского происхождения, который возвращается в спорт после смерти новорожденного ребенка.
PFL Super Fights. Нганну — Феррейра
- Когда: 19 октября;
- Где: Kingdom Arena, Эр-Рияд (Саудовская Аравия);
- Старт поединка: ближе к часу ночи по московскому времени;
- Где смотреть: в России поединок в прямом эфире покажет стриминговая платформа «Okko Спорт»;
- Коэффициенты: 1,3 на Нганну и 3,4 на Феррейру.
В начале 2023 году Нганну, всего раз защитив чемпионский титул, разругался с UFC и покинул главный ММА-промоушен мира в поисках лучших финансовых предложений. Фанаты обвиняли Хищника в жадности, пока сам спортсмен искал «счастливчиков», которые потянут его запросы.
«Мы работали с этим парнем на протяжении двух лет, пытались организовать ему бой. С ним абсолютно невозможно вести переговоры. Нет, его больше никогда не будет в UFC, он сделал свой выбор. Мы провели больше 70 встреч, предложили ему кучу денег, не проявили ничего, кроме уважения… Мы пытались удержать его, но этот поезд ушел», — говорил глава UFC Дэйна Уайт MMA Mania.
И работодатель нашелся. В PFL и кэш не пожалели, и развитие бойцовской сферы в Африке пообещали, и, что самое главное, позволили Нганну попробовать себя в боксе. Против чего были так против в UFC.
Поход в бокс получился неоднозначным. Но все же знаменательным!
- В октябре 2023 года дебютант не просто выстоял весь бой против Тайсона Фьюри — по мнению многих болельщиков и экспертов именно Нганну, а не Александр Усик нанес первое поражение в карьере британцу. Впрочем, вердикт (раздельное решение судей) был в пользу опозорившегося Цыганского Короля.
- Однако продолжения у боксерской сказки не было. В марте 2024 года воодушевленный Нганну вышел в ринг к Энтони Джошуа и был избит, улетев в нокаут уже во втором раунде. AJ сделал правильные выводы из боя Фрэнсиса против Фьюри и подошел ко встрече с Хищником с максимальной концентрацией.
Несмотря на сокрушительный проигрыш, Нганну продолжал получать комплименты за суету на вершине тяжелого дивизиона бокса. Правда, пришло время ненадолго отложить большие перчатки и вернуться к прямым обязанностям перед PFL.
Но в апреле спорт отошел для Нганну на задний план, ведь спортсмен столкнулся с жуткой трагедией, шокировавшей мировой спорт. У Фрэнсиса скончался 15-месячный сын, причина смерти малыша не разглашалась.
«Слишком рано уходить, но это случилось. Мой маленький мальчик, друг, напарник Коби был полон жизни и радости. Теперь его тело бездыханно. Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не отвечал. Рядом с ним я был лучшей версией себя, а теперь понятия не имею, что делать. Жизнь так несправедлива, она бьет нас по самому уязвимому. Как с этим справиться и жить? Пожалуйста, помогите, если знаете, потому что я действительно не понимаю, что делать и как бороться», — написал тогда Нганну в соцсетях.
К счастью для поклонников Нганну, восстановление душевных сил 38-летнего нокаутера не заняло много времени. Уже сегодня Фрэнсис дебютирует в американском промоушене, его соперником станет гигантский чемпион PFL Ренан Феррейра. Несмотря на громадные габариты 34-летнего бразильца (чуть тяжелее, выше на десять на сантиметров и имеет аналогичное преимущество в размахе рук), именно экс-представитель UFC видится фаворитом этого противостояния. Феррейра даже близко не уровня Джона Джонса и Тома Аспиналла, однако Фрэнсису главное избежать недооценки. И грустных мыслей в голове в день поединка.
«Последние месяцы не были легкими. Это, пожалуй, тяжелейший момент в моей жизни. Какое-то время мне вообще казалось, что не стоит больше драться. Но мне хочется увековечить память Коби чем-то хорошим. Пусть он станет мотивацией бороться, а не причиной ухода из спорта. Не скажу, что я близок к уходу на пенсию. Просто в такой ситуации задумываешься, появляются другие мысли. Осознаешь хрупкость жизни, чувствуешь боль, бессилие, ощущаешь себя бесполезным. Появляются сомнения в важности всего этого и жизни в целом». (Sky Sport).
Российским же фанатам ММА субботний поединок придется по душе не только из-за громкой афиши. Победитель главного события вечера разделит клетку с кем-то из наших тяжеловесов: 29 ноября в финале PFL встретятся Денис Гольцов и Олег Попов, и триумфатор, помимо миллиона долларов, получит статус обязательного претендента на титул.
А ведь в этом весе еще дерется Вадим Немков, который тоже может встать в очередь за золотом.