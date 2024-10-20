Нокаут на радость Роналду: кинувший UFC чемпион забил двухметрового гиганта

В конце 2022-го у Нганну закончился контракт с UFC, главным ММА-промоушеном мира, в котором Фрэнсис дорос до топового статуса и начал получать за бои отличные гонорары. Но тяжеловесу с жуткой силой этого было мало: парень из нищей африканской глубинки грезил о боксерских зарубах и куда больших деньгах. Поэтому Нганну отказал Дэйне Уайту и отправился в PFL, где ему за полгода дали подраться в ринге и с Тайсоном Фьюри в октябре 2023-го (шикарный дебют, пускай и спорно проигранный), и с Энтони Джошуа в марте (глухой нокаут, без шансов для выходца из смешанных единоборств).