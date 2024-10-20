Нокаут на радость Роналду: кинувший UFC чемпион забил двухметрового гиганта

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганну успешно дебютировал в Профессиональной бойцовской лиге (PFL), одержав быструю победу над Ренаном Феррейрой и забрав у бразильца титул. РИА Новости Спорт — о турнире в Эр-Рияде и ярком возвращении Хищника, который не дрался по правилам смешанных единоборств почти три года.
Где пропадала звезда Черного континента?
В конце 2022-го у Нганну закончился контракт с UFC, главным ММА-промоушеном мира, в котором Фрэнсис дорос до топового статуса и начал получать за бои отличные гонорары. Но тяжеловесу с жуткой силой этого было мало: парень из нищей африканской глубинки грезил о боксерских зарубах и куда больших деньгах. Поэтому Нганну отказал Дэйне Уайту и отправился в PFL, где ему за полгода дали подраться в ринге и с Тайсоном Фьюри в октябре 2023-го (шикарный дебют, пускай и спорно проигранный), и с Энтони Джошуа в марте (глухой нокаут, без шансов для выходца из смешанных единоборств).
Не успел Нганну прийти в себя после жесткого проигрыша, а уже в апреле спортивные СМИ давали новость о смерти 15-месячного сына спортсмена… Черная полоса в жизни Фрэнсиса затянулась, однако и дальше откладывать дебют в PFL новый флагман организации не стал, приняв бой с чемпионом тяжелого веса Ренаном Феррейрой.
Перед выходом фаворита в раздевалку заглянул Криштиану Роналду и поприветствовал Нганну. А Конор Макгрегор тем временем навел суету в соцсетях, поставив полмиллиона долларов на победу Феррейры (!) нокаутом.
Вырубил и зарыдал
Мэйн ивент субботнего шоу продвигали как «битву гигантов». И неслучайно: Нганну огромен, а Феррейра выше него на десять сантиметров!
Вот только чемпиону преимущество в габаритах совсем не помогло. Хищник недолго постоял в стойке, после чего пошел в борьбу. Успешный перевод, несколько удачных серий в партере и начало жуткой бомбардировки до отключки оппонента — бразилец, не сумевший набросить «треугольник», не смог продержаться даже до перерыва. Пока проигравшему оказывали помощь врачи, Нганну привалился к клетке и пытался сдержать эмоции. Но потом позволил себе не сдерживаться… Фрэнсис разрыдался и во время интервью признался, что все его мысли были об умершем сыне Кобе.
Ему боец со специальным поясом PFL Super Fights на талии и посвятил уверенную победу.
Что дальше для Нганну?
Возможно, триумфатор снова подастся в бокс. Но пока российским поклонникам ММА стоит ориентироваться на 29 ноября, когда состоится финал Гран-при тяжелого веса с участием двух россиян. За миллион долларов и звание обязательного претендента в дивизионе Нганну поспорят Денис Гольцов и Олег Попов.
Что еще было на турнире в Эр-Рияде:
- В соглавном событии вечера прославленная бразильянка Крис «Сайборг» Жустино, обливаясь кровью из сечек, все же победила соотечественницу Лариссу Пачеко (4−1 по раундам) и завоевала титул PFL Super Fights;
- Непобежденный американец Джонни Эблен во второй раз одолел британца Фабиана Эдвардса (единогласное решение судей) и успешно защитил титул Bellator в среднем дивизионе;
- Ирландец Пол Хьюз сенсационно победил именитого американца Эй Джея Макки и, выйдя на серию из семи побед, бросил вызов не знающему поражений российскому чемпиону Усману Нурмагомедову;
- В предварительном карде турнира в PFL дебютировал россиянин. Боец из команды Хабиба Маккашарип Зайнуков уверенно взял верх над Дедреком Сандерсом из США (единогласное решение).
Иван Орехов