«Российский» турнир UFC и возвращение Гассиева. Главные бои недели

Пожалуй, один из самых интригующих поединков в смешанных единоборствах за последнее время. Илия Топурия вихрем взлетел на трон в полулёгком дивизионе, нокаутировав в начале года Алекса Волкановски. После этого, правда, Топурия был активен только в социальных сетях и пытался отвертеться от боя с Холлоуэем. Однако Макс закатил выступление года в бою с Джастином Гэтжи, после чего игнорировать его было уже невозможно. Два ярких ударника сойдутся в клетке за пояс UFC — что может стать интереснее?