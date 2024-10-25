UFC снова в Абу-Даби! Ждем шоу от Чимаева, Анкалаева и дерзкого чемпиона

Новый король полулегковесов вскочил на самолет хайпа и, сам того не желая, стал копией Конора Макгрегора. Он не побежден (переехал Алекса Волкановски и отобрал у австралийца пояса), устраивает шоу в клетке, излучает самоуверенность и в трешток идет так же рьяно, как и в атаку. От Топурии достается и ирландцу, и Исламу Махачеву, и будущим оппонентам. И неудивительно: теперь у него миллионная аудитория в соцсетях, знакомство с крутыми футболистами и звание первопроходца в испанских и грузинских ММА.