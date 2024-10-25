UFC снова в Абу-Даби! Ждем шоу от Чимаева, Анкалаева и дерзкого чемпиона

UFC 308
Когда: 26 октября;
Где: «Etihad Arena», Остров Яс, Абу-Даби (ОАЭ);
Во сколько: турнир стартует в 17:00 по Москве, основной кард — в 21:00 мск;
Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ основной кард показан не будет.
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
Титульный бой в полулегком дивизионе.
Новый король полулегковесов вскочил на самолет хайпа и, сам того не желая, стал копией Конора Макгрегора. Он не побежден (переехал Алекса Волкановски и отобрал у австралийца пояса), устраивает шоу в клетке, излучает самоуверенность и в трешток идет так же рьяно, как и в атаку. От Топурии достается и ирландцу, и Исламу Махачеву, и будущим оппонентам. И неудивительно: теперь у него миллионная аудитория в соцсетях, знакомство с крутыми футболистами и звание первопроходца в испанских и грузинских ММА.
Насладившись месяцами славы, Илия полетел в ОАЭ на первую защиту… Против легенды, экс-чемпиона и «Самого опасного гангстера», ставшего в апреле главным героем юбилейного UFC 300. В том бою против Джастина Гэтжи Макс Холлоуэй пошел в размен за десять секунд до конца боя и за секунду до сирены отправил Хайлайта в глухой нокаут. Топурия же предлагает Благословенному устроить рубку в первые десять секунд — испанца мотивирует отсутствие в рекорде Холлоуэя досрочных поражений, так что он хочет стать первым, кто потушит свет ветерану ММА.
Коэффициенты: 1.4 на действующего обладателя пояса и 3.0 на бывшего чемпиона.
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
Пятираундовый ко-мэйн ивент.
Крутые средневесы должны были подраться летом на турнире в Саудовской Аравии, однако Чимаев снялся с боя из-за проблем со здоровьем. Его заменил россиянин Икрам Алискеров, который досрочно проиграл Роберту в первом же раунде.
Казалось, что пути Хамзата и Уиттакера на этом разошлись. Зачем Жнецу после проигрыша будущему чемпиону Дрикусу дю Плесси, одержавшему две победы, снова соглашаться на бой с непобежденным Борзом, уничтожающим соперников в клетке? Нет, согласился. UFC точно предложили Робу отличный чек, а уроженец Чечни получил второй шанс добыть самый значимый скальп в свою коллекцию. Несмотря на то, что карьера представителя ОАЭ забуксовала, а на самого Хамзата еще и навалилась депрессия, поединок за пояс совсем близко… В случае победы над бывшим чемпионом Дэйна Уайт не оставит Чимаева без «титульника».
Коэффициенты: Хамзат открывается фаворитом (1.4 на Борза при 3.2 на Жнеца).
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
Глупо отрицать, что россиянин Анкалаев — самый нелюбимый для руководства UFC боец. Не проигрывает с 2018 года, серия из десяти побед разбавлена лишь ничьей и признанным несостоявшимся первым поединком против Джонни Уокера… Он, именно он должен драться за титул с бразильским любимчиком лиги Алексом Перейрой! Но боссы в упор не видят заслуг дагестанца, считая его незрелищным, и дают в соперники чемпиону Халила Раунтри, которого даже нет в топ-5 рейтинга полутяжелого дивизиона.
Впрочем, терпеть такое отношение со стороны промоушена осталось недолго. Глава UFC Уайт заверил, что в случае триумфа над австрийцем Александром Ракичем, который досрочно проиграл две последние встречи с Яном Блаховичем и Иржи Прохазкой, Анкалаев станет первым в очереди за золотом Перейры.
Коэффициенты: ожидаемые 1.2 и 5.8 в пользу отечественного полутяжа.
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
В основном карде нашлось место и для Пирата — именно такое прозвище принадлежит непобежденному Шарабутдину «Шаре Буллету» Магомедову. Три боя в UFC и три яркие победы сделали из зрелищного россиянина одного из главных проспектов промоушена. Который, кстати, как и фанаты, тоже любит дагестанца: лига постепенно подводит Шару Буллета к титульной гонке, с каждым боем увеличивая уровень оппозиции. На сей раз в соперниках — соотечественник армянского происхождения бывший спарринг-партнер Армен Петросян, у которого 2−2 в четырех последних поединках.
Очевидно, что в случае победы в ОАЭ Магомедов не останется без места в топ-15 средней весовой.
Коэффициенты: 1.4 против 3.0, эксперты верят в Шару Буллета.
Другие поединки топового турнира:
- В третьем по значимости бое вечера октагон разделят непобежденный британец Лерон Мерфи и опытный американец Дэн Иге, который, как и Холлоуэй, ни разу не проигрывал досрочно;
- В заключительном бою прелимов сойдутся ветераны: Джефф Нил (США) встретится с бывшим чемпионом Рафаэлем дос Аньосом (Бразилия);
- Не проигрывающий в лиге Ринат Фахретдинов (четыре победы и ничья) получил нового соперника. Изначально россиянин должен был биться с узбеком Нурсултоном Розибоевым, однако он снялся с поединка — на замену вышел бразилец Карлос Лиал Миранда, ранее бившийся в Bellator и PFL;
- В прелимах выступят два бойца российского происхождения: Абусупьян Магомедов сейчас представляет Германию, а дебютант Исмаил Наурдиев выйдет на арену под флагом Австрии;
- Стоит обратить внимание и на Мыктыбека Оролбая из Киргизии (2−0 в UFC).
Отметим, что на завтрашнем турнире должен был биться российский тяжеловес Александр Волков — против француза Сирила Гана, однако из-за травмы у нашего бойца поединок перенесли на декабрьский UFC 310.
Также выбыл Саид Нурмагомедов. Соперник россиянина Даниэль Сантос снялся с боя, а найти замену промоушен не успел.
Все бои UFC 308
Основной кард:
Илия Топурия — Макс Холлоуэй; Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев; Лерон Мерфи — Дэн Иге; Магомед Анкалаев — Александар Ракич; Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.
Прелимы:
Ибо Аслан — Раффаэл Серкейра;Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос; Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай;Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра;Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;Фарид Башарат — Виктор Уго;Исмаил Наурдиев — Бруно Силва;Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда.