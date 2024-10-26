Победа ценой здоровья? Фахретдинов победил бразильца в беспощадной рубке

Да, в UFC предстоящий поединок должен был стать первым для бразильца, но при этом опыта у Леала предостаточно. Он начинал карьеру в Бразилии, на старте у него было три поражения в девяти боях, однако затем Карлос серьёзно прибавил. Он успел выступить и в Bellator, и в PFL, и в LFA — во всех крупных американских промоушенах. Сейчас Леал идёт с рекордом 20−5, при этом половину своих побед он одержал нокаутами — лёгкой прогулки для Фахретдинова не предвиделось.