Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кровавой зарубой и нокдауном обернулся бой кыргызстанца на UFC 308

На турнире UFC 308 состоялся бой между представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем и поляком Матеушем Ребецки, сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Кровавый поединок в легком весе завершился победой польского бойца по очкам.

В первом раунде Оролбай пропустил серию ударов и, у него, практически закрылся правый глаз.

Во втором раунде, уже поляк получил рассечение, которое сильно кровоточило и мешало ему.

В заключительной пятиминутке, Ребецки ударом в подбородок, отправил кыргызстанца в нокдаун и пытался добить его, разбив оппоненту лицо. Но, Мыктыбек выстоял.

В конце раунда, уже Оролбай контролировал ход поединка, но не смог одержать досрочную победу.

Напомним, главным событием шоу станет бой чемпиона в полулегкой весовой категории UFC Илии Топурии против бывшего чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя. Главный кард стартует в 23:00.