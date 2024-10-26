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Шара Буллет красивым ударом с разворота нокаутировал Петросяна на UFC 308

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) одержал победу над Арменом Петросяном из Армении на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: UFC Eurasia

Россиянин нокаутировал Петросяна во втором раунде.

Магомедов имеет в активе 15 побед в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах (ММА). Петросян провел 13 боев, в которых одержал девять побед при четырех поражениях.