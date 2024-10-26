Страшнейший нокаут от Шары Буллета! Теперь Пират точно звезда

Шара Буллет очень быстрыми темпами превращается в полноценную звезду UFC для турниров в арабских странах. Магомедов дебютировал всего год назад (тоже на номерном турнире в Абу-Даби), а за 2024-й успел провести ещё два поединка. Рекорд Шары в UFC — 3−0, он справился с очень опытным Бруно Силвой, нокаутировал Антонио Троколи и перебил Михала Олексейчука. Все эти бойцы по большому счёту не смогли доставить Буллету серьёзных проблем. Зато у Петросяна были все шансы это сделать.