Россиянин Анкалаев победил Ракича и получил право на титульный бой в UFC

На счету 32-летнего Анкалаева теперь 19 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. До поединка с Ракичем россиянин делил с чехом Иржи Прохазкой первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.