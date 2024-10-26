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Россиянин Анкалаев победил Ракича и получил право на титульный бой в UFC

Магомед Анкалаев в следующем поединке должен будет сразиться с чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой.

Источник: Getty Images

Россиянин Магомед Анкалаев победил австрийца Александра Ракича на турнире UFC 308, который проходит в Абу-Даби.

Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

Глава UFC Дэйна Уайт ранее обещал, что Анкалаев в случае победы над Ракичем будет следующим претендентом на титул в полутяжелом весе, которым сейчас владеет бразилец Алекс Перейра.

На счету 32-летнего Анкалаева теперь 19 побед, одно поражение и одна ничья. Эта ничья была в декабре 2022 года в поединке за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе против поляка Яна Блаховича. До поединка с Ракичем россиянин делил с чехом Иржи Прохазкой первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории.

На счету 32-летнего Ракича 14 побед и пять поражений.

На турнире UFC 308 позднее свой бой проведет Хамзат Чимаев. В главном поединке сразятся чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия и Макс Холлоуэй.