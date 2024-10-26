Настоящий Чимаев вернулся! Сенсационное уничтожение от Борза

Хамзат, в свою очередь, также мог стать главным претендентом на пояс, если бы прошёл Уиттакера. О претензиях Борза на титул говорили ещё после его победы над Камару Усманом год назад. Однако этого оказалось недостаточно. К тому же Чимаев занимал лишь 13-ю строчку в рейтинге среднего веса. Бой с Уиттакером был отличным шансом подтвердить амбиции. А на бумаге такой матч-ап выглядел самой жёсткой проверкой в карьере Борза. Слишком много вопросов оставалось к нему после предыдущего поединка и всем хотелось получить ответы.