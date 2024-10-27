Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось

На первых секундах Топурия показал Холлоуэю, что готов зарубиться в центре клетке, как и говорил об этом ранее. Макс взмахнул воображаемой красной тряпкой и соглашаться на рубку не стал. Гаваец держал дистанцию, а Топурия шел вперед и оформил шикарный тейкдаун, прижав Макса к сетке. Холлоуэй не без труда, но поднялся, а Топурия невозмутимо продолжил в стойке. Грузин прессинговал, а бывший чемпион отбивал его ноги лоу-киками. При каждом удобном случае Топурия старался разорвать дистанцию и зарубиться, но Холлоуэй действовал хладнокровно. За 15 секунд до сирены Макса упал после удара Топурии, но было похоже, что гаваец просто поскользнулся.