Хамзат Чимаев: я иду за поясом, но чемпионы убегают от меня

«Я иду за поясом. Этот парень… спасибо, Роб. Люблю тебя, брат. Ты всегда был примером для меня. Ты — легенда. Уважение тебе за то, что ты принял бой со мной. Потому что никто не хочет биться со мной. Чемпионы убегают от меня.



Да, я почувствовал, как почти сломал ему челюсть, когда делал это. Почувствовал, что было что-то не так. Там был хруст. Я сразу понял, что на этом всё [бой закончится]. Дана, что не так в UFC, мужик? Дай мне пояс!» — сказал Чимаев в интервью после боя.