Топурия после защиты титула пообещал победить Махачева болевым приемом

«Я должен добиться первым того, что не удавалось никому. Кто-нибудь смог победить его болевым? Я первым выиграю у него болевым приемом. Я слышу смешок из зала от какого-то идиота, но я это сделаю», — сказал Топурия на пресс-конференции, видеозапись которой доступна на YouTube-канале UFC.