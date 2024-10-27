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Топурия после защиты титула пообещал победить Махачева болевым приемом

Чемпион UFC Топурия пообещал победить Махачева болевым приемом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе испанец Илия Топурия пообещал победить чемпиона в легком весе россиянина Ислама Махачева болевым приемом.

В ночь на воскресенье Топурия победил американца Макса Холлоуэя и защитил чемпионский титул. Махачев, который является лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий, ни разу не проигрывал болевым приемом.

«Я должен добиться первым того, что не удавалось никому. Кто-нибудь смог победить его болевым? Я первым выиграю у него болевым приемом. Я слышу смешок из зала от какого-то идиота, но я это сделаю», — сказал Топурия на пресс-конференции, видеозапись которой доступна на YouTube-канале UFC.

На счету 27-летнего Топурии 16 побед в 16 поединках в ММА. У 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение.