Чимаев — зверь, Топурию никто не остановит. Главные выводы после UFC 308

Мы очень давно не видели пикового Хамзата в клетке. Да, был ультрадоминирующий раунд с Камару Усманом, но там впечатление смазалось из-за оставшихся пятиминуток. Перед боем с Робертом Уиттакером было очень много вопросов. Как на самом деле с кардио у Чимаева? Пройдёт ли его борьба против такого опытного соперника? Что будет, если Борз не финиширует Роберта в первых раундах? Хамзат вышел в клетку и просто страшнейшим образом переехал Уиттакера. И это при том, что австралиец на самом деле очень достойно сопротивлялся, но в итоге Чимаев просто выломал ему челюсть. Это напоминание всем о том, как бывает хорош Хамзат. И такую версию Чимаева хочется видеть в октагоне всегда. Кого бы сейчас ни дали Борзу — он будет фаворитом и, скорее всего, снова будет уничтожение. Чемпионство Чимаева — вопрос времени и его визы. Если не получит возможность ездить в США, то наверняка чемпиона привезут ему на съедение в Абу-Даби.