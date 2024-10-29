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Чемпион UFC вдохновлен победой Хамзата Чимаева: «Смотрю на него и понимаю, что мне надо учиться»

Британский боец, временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл отреагировал на победу россиянина Хамзата Чимаева над австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: Getty Images

На прошлой неделе Чимаев одолел Уиттакера болевым приемом в первом раунде.

"Чем мне помогает просмотр боя Чимаева? Я уже чемпион, но я смотрю на него и понимаю, что мне надо учиться. Больше работать над грэпплингом, больше работать над атаками. Больше работать над контролем, над тем, чтобы не позволять сопернику двигаться и вести свою игру.

Это было невероятное выступление Хамзата. И самое главное, что он сделал это с самим Робертом Уиттакером. Он вышел в клетку и преподал урок Роберту. Это невероятно", — заявил Аспиналл на своем ютуб-канале.

Хамзат Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в смешанных единоборствах.