Чемпион UFC вдохновлен победой Хамзата Чимаева: «Смотрю на него и понимаю, что мне надо учиться»

На прошлой неделе Чимаев одолел Уиттакера болевым приемом в первом раунде.
"Чем мне помогает просмотр боя Чимаева? Я уже чемпион, но я смотрю на него и понимаю, что мне надо учиться. Больше работать над грэпплингом, больше работать над атаками. Больше работать над контролем, над тем, чтобы не позволять сопернику двигаться и вести свою игру.
Это было невероятное выступление Хамзата. И самое главное, что он сделал это с самим Робертом Уиттакером. Он вышел в клетку и преподал урок Роберту. Это невероятно", — заявил Аспиналл на своем ютуб-канале.
Хамзат Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в смешанных единоборствах.