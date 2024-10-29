Чемпион UFC вдохновлен победой Хамзата Чимаева: «Смотрю на него и понимаю, что мне надо учиться»

"Чем мне помогает просмотр боя Чимаева? Я уже чемпион, но я смотрю на него и понимаю, что мне надо учиться. Больше работать над грэпплингом, больше работать над атаками. Больше работать над контролем, над тем, чтобы не позволять сопернику двигаться и вести свою игру.