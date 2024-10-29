В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат мира по ММА

"Рад сообщить, что в этом году мы проводим чемпионат мира по ММА. Это огромная возможность для наших спортсменов снова получить заслуженные золотые медали на официальном международном старте. У нас уже заявились спортсмены из 30 стран, и это еще не окончательный список.