В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат мира по ММА

"Рад сообщить, что в этом году мы проводим чемпионат мира по ММА. Это огромная возможность для наших спортсменов снова получить заслуженные золотые медали на официальном международном старте. У нас уже заявились спортсмены из 30 стран, и это еще не окончательный список.
Ханты-Мансийск уже не в первый раз проводит у себя международные соревнования высшего уровня, поэтому мы с легкостью доверили проведение чемпионата мира именно Югре!" — приводит слова президента Союза ММА Виктора Дроздова пресс-служба федерации.
Организаторы чемпионата мира — Международная ассоциация смешанных боевых единоборств MMA World, правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ЮГРЫ) и Союз ММА России.