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В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат мира по ММА

Международная ассоциация смешанных боевых единоборств MMA World проведет чемпионат мира 22—24 ноября в Ханты-Мансийске.

Источник: mmaunion.ru

"Рад сообщить, что в этом году мы проводим чемпионат мира по ММА. Это огромная возможность для наших спортсменов снова получить заслуженные золотые медали на официальном международном старте. У нас уже заявились спортсмены из 30 стран, и это еще не окончательный список.

Ханты-Мансийск уже не в первый раз проводит у себя международные соревнования высшего уровня, поэтому мы с легкостью доверили проведение чемпионата мира именно Югре!" — приводит слова президента Союза ММА Виктора Дроздова пресс-служба федерации.

Организаторы чемпионата мира — Международная ассоциация смешанных боевых единоборств MMA World, правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ЮГРЫ) и Союз ММА России.