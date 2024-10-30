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Тренер Топурии: Конор Макгрегор много сделал для ММА, но сейчас он уже не боец

Хорхе Климент, тренер чемпиона UFC Илии Топурии, оценил перспективу поединка против Конора Макгрегора.

Источник: Getty Images

Ранее ирландец поставил 500 тысяч евро на поражение Топурии на турнире в Абу-Даби. Вместо этого Топурия стал первым, кому удалось нокаутировать Макса Холлоуэя.

"Он потерял много денег на нашей победе. И Конор всегда много говорит. Две недели назад наша команда выступала на турнире Bare Knuckle FC, там тоже был Конор. Я слышал разговоры о поединке Илии с Макгрегором. Денежный бой — это хороший бой, но я не знаю, пойдет ли это кому-то на пользу, если не брать в расчет деньги.

Конор много сделал для ММА, но сейчас он уже не боец. Я отношусь к нему, скорее, как к кинозвезде. Не думаю, что он сконцентрирован на спорте. Илия, наоборот, максимально профессионален", — сказал Климент в интервью Submission Radio.