Тренер Топурии: Конор Макгрегор много сделал для ММА, но сейчас он уже не боец

"Он потерял много денег на нашей победе. И Конор всегда много говорит. Две недели назад наша команда выступала на турнире Bare Knuckle FC, там тоже был Конор. Я слышал разговоры о поединке Илии с Макгрегором. Денежный бой — это хороший бой, но я не знаю, пойдет ли это кому-то на пользу, если не брать в расчет деньги.