Роган призвал UFC дать Чимаеву титульный бой: «Он просто зверь»

«Этот парень — опасный ублюдок. Его борьба — это новый уровень. Просто зверь… Если он схватит тебя, пиши пропало…



Дайте ему титульник! Господи! Думаю, он получит титульный бой. Он не просто победил Уиттакера, он катком проехался по нему. Его даже не коснулись. Он катком проехался и задушил Уиттакера в первом раунде. Он может быть чемпионом… Этот парень убивался, чтобы сделать вес для полусреднего, но в среднем весе он чертовски крут», — цитирует Рогана Sportskeeda.