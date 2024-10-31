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Титульный бой Рахмонов — Мухаммад в UFC отменен: подробности

Титульный поединок непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18−0) на турнире UFC 310 отменен. Информацию об этом корреспонденту Vesti.kz подтвердил источник из команды Шавката.

Источник: Vesti.kz/Turar Kazangapov

Бой за пояс чемпиона полусреднего веса должен был пройти 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), но не состоится.

Ранее в соцсетях появилась информация, что чемпион промоушена Белал Мухаммад (24−3−0−1) слетел с боя по неизвестным причинам. Источник из команды Рахмонова подтвердил, что данный поединок не состоится.

В настоящее время ведутся переговоры относительно того, выступит ли Шавкат на турнире UFC 310 против другого соперника или дождется боя с обладателя пояса Мухаммадом.

Для Белала это была бы первая защита титула, который он завоевал в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22−4).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это был бы первый бой в 2024 году.