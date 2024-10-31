Титульный бой Рахмонов — Мухаммад в UFC отменен: подробности

Бой за пояс чемпиона полусреднего веса должен был пройти 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), но не состоится.
Ранее в соцсетях появилась информация, что чемпион промоушена Белал Мухаммад (24−3−0−1) слетел с боя по неизвестным причинам. Источник из команды Рахмонова подтвердил, что данный поединок не состоится.
В настоящее время ведутся переговоры относительно того, выступит ли Шавкат на турнире UFC 310 против другого соперника или дождется боя с обладателя пояса Мухаммадом.
Для Белала это была бы первая защита титула, который он завоевал в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22−4).
Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это был бы первый бой в 2024 году.