Определена причина срыва чемпионского боя Рахмонова в UFC

Их бой за пояс чемпиона полусреднего веса должен был пройти 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), но в команде казахстанца сообщили о его отмене.
«Наш источник из команды Шавката Рахмонова DAR Team подтвердил информацию о том, что Белал Мухаммад слетел с поединка на UFC 310. Причиной стала инфекция.
Стоил ли Шавкату ждать Белала или провести поединок, в декабре с кем-то другим?», — говорится в публикации инстаграм-аккаунта Sport_kor.
Для Белала это была бы первая защита титула, который он завоевал в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22−4).
Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это был бы первый бой в 2024 году.