Определена причина срыва чемпионского боя Рахмонова в UFC

«Наш источник из команды Шавката Рахмонова DAR Team подтвердил информацию о том, что Белал Мухаммад слетел с поединка на UFC 310. Причиной стала инфекция.



Стоил ли Шавкату ждать Белала или провести поединок, в декабре с кем-то другим?», — говорится в публикации инстаграм-аккаунта Sport_kor.