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Определена причина срыва чемпионского боя Рахмонова в UFC

Стала известна причина отмены титульного боя казахстанца Шавката Рахмонова и американца Белала Мухаммада в UFC, передает Vesti.kz.

Источник: UFC

Их бой за пояс чемпиона полусреднего веса должен был пройти 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), но в команде казахстанца сообщили о его отмене.

«Наш источник из команды Шавката Рахмонова DAR Team подтвердил информацию о том, что Белал Мухаммад слетел с поединка на UFC 310. Причиной стала инфекция.

Стоил ли Шавкату ждать Белала или провести поединок, в декабре с кем-то другим?», — говорится в публикации инстаграм-аккаунта Sport_kor.

Для Белала это была бы первая защита титула, который он завоевал в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22−4).

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это был бы первый бой в 2024 году.