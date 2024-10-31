Шара Буллет жестко ответил на слова Двалишвили о Дагестане и России

«Если бы они знали историю, они бы были в курсе, что от Дагестана во многом грузин спасала именно Россия. Мы часто к ним набеги делали, ходили в походы на них, а Россия их защищала и, можно сказать, защитила от Дагестана. Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана. Мы полвека воевали с Россией — отвоевались, так сказать. И сейчас нам комфортно именно с русскими и другими россиянами. Комфортнее, чем с кем-либо еще», — приводит слова Буллета Sport24.