Шара Буллет жестко ответил на слова Двалишвили о Дагестане и России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) раскритиковал слова грузина Мераба Двалишвили о России и Дагестане, и заявил, что дагестанцам комфортно жить с россиянами, а внешние враги хотят разделить Россию на части.
В сентябре чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили заявил, что он не испытывает той же вражды к Умару Нурмагомедову, как к Петру Яну, потому что Умар из Дагестана, а «Дагестан и Россия — это не одно и то же».
Шара Буллет заявил, что Двалишвили пропускал уроки истории и географии в школе. При этом, по словам российского бойца, грузины «в основном недолюбливают» Россию, хотя должны ее благодарить.
«Если бы они знали историю, они бы были в курсе, что от Дагестана во многом грузин спасала именно Россия. Мы часто к ним набеги делали, ходили в походы на них, а Россия их защищала и, можно сказать, защитила от Дагестана. Если бы не Россия, возможно, Грузия была бы частью Дагестана. Мы полвека воевали с Россией — отвоевались, так сказать. И сейчас нам комфортно именно с русскими и другими россиянами. Комфортнее, чем с кем-либо еще», — приводит слова Буллета Sport24.
Боец заявил, что внешние враги хотят Россию разделить на части: «Хотят сказать: “У нас не к вам претензии, а к русским”. Какое-то русофобство началось. Сложное время сейчас для русских. Поэтому мы, Россия, должны единым кулаком отвечать врагам. Мы должны отвечать жестко и быть одним целым», — заявил Буллет, добавив, что Россия — «это наш общий дом».