Чемпион UFC назвал причину срыва боя с Рахмоновым

«Подхватил инфекцию, которая ушла в кость. В итоге в меня воткнула катетер с антибиотиками. Шесть недель без физической активности. Таков уж план Аллаха. Прощу прощения у всех, кто надеялся увидеть меня до конца года. Но я скоро вернусь», — заявил Мухаммад на видео в соцсетях.