Чемпион UFC назвал причину срыва боя с Рахмоновым

По словам американца, он выбыл из-за инфекции в ноге.
«Подхватил инфекцию, которая ушла в кость. В итоге в меня воткнула катетер с антибиотиками. Шесть недель без физической активности. Таков уж план Аллаха. Прощу прощения у всех, кто надеялся увидеть меня до конца года. Но я скоро вернусь», — заявил Мухаммад на видео в соцсетях.
Ранее сообщалось, что UFC активно ищет замену на главный бой турнира UFC 310 в Лас-Вегасе 8 декабря. Существует вероятность, что турнир возглавит поединок Магомеда Анкалаева и бразильца Алекса Перейры.