Стал известен гонорар Тони Фергюсона за бой в Казахстане

— Мои менеджеры связались с ним, он подтвердил, что контракт с UFC закончился, даже была озвучена сумма 200 000 долларов, за которую он был готов приехать и драться. Организация была готова привезти его в Астану, но в последний момент он сказал, что продлевает контракт с UFC.