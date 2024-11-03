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Трамп — о Хабибе: «Очень тихий и немногословный, но после побед становится безумцем»

«Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов — величайшие бойцы UFC? Не знаю. Хабиб очень тихий, немногословный. Но когда он побеждает, то становится просто безумцем», — заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Источник: Sports

Хабиб — о Джонсе: «Великий боец, но у него конфликт с Кормье. Я не дружу с теми, с кем не дружат мои друзья».

Хабиб − о возобновление карьеры: «Без шансов. Вам не придется скучать по мне, мои братья будут чемпионами».