Махачев проведет реванш против Царукяна на UFC 311

Махачеву 33 года, он является уроженцем Махачкалы. Россиянин с октября 2022 года владеет чемпионским поясом в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Всего на его счету 26 побед и одно поражение. Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы в 25 профессиональных поединках.