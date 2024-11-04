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Махачев проведет реванш против Царукяна на UFC 311

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев проведет защиту титула против соотечественника Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, сообщается в соцсетях школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Источник: Спорт РИА Новости

Первоначально поединок был запланирован на 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, однако бой не состоялся из-за травмы руки у Махачева.

«UFC 311, Лос-Анджелес, 18 января. Ислам Махачев против Армана Царукяна», — говорится на странице организации в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Официальный сайт UFC пока не подтверждает информацию.

Махачев и Царукян впервые встретились на турнире UFC Fight Night 20 апреля 2019 года. Махачев одержал победу единогласным решением судей. Для Царукяна этот бой стал дебютным в UFC.

Махачеву 33 года, он является уроженцем Махачкалы. Россиянин с октября 2022 года владеет чемпионским поясом в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Всего на его счету 26 побед и одно поражение. Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы в 25 профессиональных поединках.