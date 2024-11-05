Вячеслав Дацик бросил вызов Андрею Орловскому: Приезжай в Россию, проведём реванш

«Услышал, что “Хрустальную челюсть” выгнали из UFC. Но я всегда рад поприветствовать друга Андрея своей фирменной колхозочкой. Все же мой нокаут запустил его карьеру и сделал его популярным. Я думаю, сейчас популярности ему как раз не хватает. Готов повторить!
Приезжай в Россию и проведем реванш, давай сразимся по новой спустя четверть века. Посмотрим, кто из нас еще в форме", — сказал Дацик в видеообращении на своей странице в социальной сети.
Напомним, что Дацик и Орловский проводили бой в далёком 1999 году, и тогда победу нокаутом одержал Дацик.