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Вячеслав Дацик бросил вызов Андрею Орловскому: Приезжай в Россию, проведём реванш

Скандально известный российский боец ММА Вячеслав Дацик вызвал на бой экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Андрея Орловского.

Источник: Getty Images

«Услышал, что “Хрустальную челюсть” выгнали из UFC. Но я всегда рад поприветствовать друга Андрея своей фирменной колхозочкой. Все же мой нокаут запустил его карьеру и сделал его популярным. Я думаю, сейчас популярности ему как раз не хватает. Готов повторить!

Приезжай в Россию и проведем реванш, давай сразимся по новой спустя четверть века. Посмотрим, кто из нас еще в форме", — сказал Дацик в видеообращении на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Дацик и Орловский проводили бой в далёком 1999 году, и тогда победу нокаутом одержал Дацик.