Рахмонов назвал подходящего соперника для боя за временный пояс чемпиона UFC

Рахмонов должен был встретиться с Мухаммадом на декабрьском турнире UFC 310, но обладатель пояса снялся из-за проблем со здоровьем.
"Где-то неделю назад я узнал, что бой с Белалом сорвался. Плохо было и неприятно, я серьезно готовился с ним подраться. Но что мы можем сделать — он травмировался и отказался. Я не знаю, серьезная там травма или нет. Говорят, какую-то инфекцию занес. Будем ждать. Когда он вернется — я буду готов. Я готов и на UFC 310 подраться с любым соперником. Если будет временный пояс — это будет удобно.
Я готовился к Белалу очень усердно. На заключительный этап подготовки я приехал в Майами. Я заслужил бой за пояс, даже если он будет временным. Вроде бы соперник есть, но это зависит от UFC. Если меня поставить, например, с Камару Усманом — мы можем отличный бой провести", — сказал Рахмонов в интервью Ариэлю Хельвани.