Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рахмонов назвал подходящего соперника для боя за временный пояс чемпиона UFC

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов поделился эмоциями от срыва титульного поединка против Белала Мухаммада.

Источник: Getty Images

Рахмонов должен был встретиться с Мухаммадом на декабрьском турнире UFC 310, но обладатель пояса снялся из-за проблем со здоровьем.

"Где-то неделю назад я узнал, что бой с Белалом сорвался. Плохо было и неприятно, я серьезно готовился с ним подраться. Но что мы можем сделать — он травмировался и отказался. Я не знаю, серьезная там травма или нет. Говорят, какую-то инфекцию занес. Будем ждать. Когда он вернется — я буду готов. Я готов и на UFC 310 подраться с любым соперником. Если будет временный пояс — это будет удобно.

Я готовился к Белалу очень усердно. На заключительный этап подготовки я приехал в Майами. Я заслужил бой за пояс, даже если он будет временным. Вроде бы соперник есть, но это зависит от UFC. Если меня поставить, например, с Камару Усманом — мы можем отличный бой провести", — сказал Рахмонов в интервью Ариэлю Хельвани.