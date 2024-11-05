Рахмонов назвал подходящего соперника для боя за временный пояс чемпиона UFC

"Где-то неделю назад я узнал, что бой с Белалом сорвался. Плохо было и неприятно, я серьезно готовился с ним подраться. Но что мы можем сделать — он травмировался и отказался. Я не знаю, серьезная там травма или нет. Говорят, какую-то инфекцию занес. Будем ждать. Когда он вернется — я буду готов. Я готов и на UFC 310 подраться с любым соперником. Если будет временный пояс — это будет удобно.