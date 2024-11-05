Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании женщины в 2018 году

Согласно версии потерпевшей, а именно парикмахера Никиты Ни Лаймхин, 9 декабря 2018 года Макгрегор и его приятель Джеймс Лоуренс в Дублине подвергли её сексуальному насилию.
После вечеринки в честь Рождества Ни Лаймхин связалась с Макгрегором, который забрал её вместе с подругой на личном автомобиле. Уточняется, что в тот вечер у ирландского бойца был пакет с наркотическими веществами. Через некоторое время они прибыли в дом Джеймса Лоуренса, в котором Макгрегор начал приставать к Никите, однако она не ответила взаимностью. В результате ирландец применил физическую силу. По версии потерпевшей, Макгрегор провёл ей удушающий захват.
В результате произошедшего инцидента Никита получила многочисленные ушибы и ссадины, а также кровавую царапину на груди.
Никита Ни Лаймхин требует компенсации с Конора Макгрегора. Адвокаты ирландца настаивают на том, что Ни Лаймхин занимается вымогательством и мошенничеством. Ожидается, что следующее слушание состоится в течение следующих двух недель.