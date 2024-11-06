Авторитетный портал включил россиянина в топ-5 величайших бойцов в истории ММА

Топ-10 величайших бойцов в истории смешанных единоборств:
1. Джон Джонс (27−0−1−1);
2. Жорж Сен-Пьер (26−2);
3. Деметриус Джонсон (33−4−1);
4. Андерсон Силва (34−11−0−1);
5. Хабиб Нурмагомедов (29−0);
6. Аманда Нуньес (23−5);
7. Конор Макгрегор (22−6);
8. Даниэль Кормье (22−3−0−1);
9. Стипе Миочич (20−4);
10. Александр Волкановски (26−4).
Напомним, следующий поединок Джон Джонс проведёт против Стипе Миочича 16 ноября на турнире UFC 309, который состоится на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Их бой будет главным событием турнира.