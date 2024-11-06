«Трамп — это надежда. Сейчас в США уже откровенный нацизм!» Мнение Тактарова о выборах

Так или иначе — я прилетел, увидел всех этих бомжей на улицах, которым еще и пособия платят, чтобы они там оставались. Знаете — если в стране валяется на улицах мусор, это к войне. Я в свое время снимал в Сирии — там все улицы загажены были. В Киеве отошел от Андреевского спуска — то же самое. Поэтому, например, когда я приехал в Нижний Новгород пару лет назад, то пошел убирать мусор первым делом — не мог на это смотреть. Карма и некая психосоматика — она работает, даже внутри организма. Я перестал переживать на футболе — колени перестали болеть. А в исламе, я читал, если ты влиятельный человек, падишах, и обидишь незаслуженно того, кто не может ответить — у тебя, наоборот, будет организм болеть.