Монсон: Считаю Трампа ужасным человеком. Но он будет лучше для России, чем Харрис

«Однако есть много людей на высоких постах в Конгрессе и Сенате США, которые не поддерживают Россию и собираются продолжать поддерживать Украину. И поэтому Трамп не сможет изменить ситуацию в одночасье. Я знаю, он обещал, что через 24 часа решит ситуацию. Но это неправда. Я думаю, он попытается. Его успех во многом будет зависеть от его способности вести переговоры не с Россией, а с крупным бизнесом в Америке. Так что еще предстоит увидеть, что из этого выйдет. Камала Харрис была бы ужасна для России. Трамп мне тоже лично не нравится. Я считаю его ужасным человеком — он самовлюбленный нарцисс. Но он бизнесмен, и он заботится об интересах бизнеса. А бизнес, которым он сейчас руководит, — это США», — добавил Монсон.