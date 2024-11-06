Самый опасный казах UFC бросил вызов фанату Трампа. Усман может стать идеальным соперником для Рахмонова

Кроме того, Усман прямо сейчас должен пребывать в отличном расположении духа, ведь несколько часов назад стало известно, что на президентских выборах в США победу одержал Дональд Трамп. Камару является фанатом лидера республиканцев, о чем неоднократно сообщал в своих соцсетях. Более того, Усману доводилось на одной из встреч Трампа с избирателями, а также боец небезуспешно переписывался с политиком в соцсетях. Как-то раз Камару опубликовал на одной из своих страниц комплиментарный пост в честь тогда еще кандидата в президенты, в котором написал: «Повзрослев и и получив воспитание в атмосфере демократических идеалов, я теперь знаю, как хочу воспитывать своих детей». Трамп ответил на это встречным комплиментом: «Для меня честь услышать такое от великого бойца. Спасибо!».