Самый опасный казах UFC бросил вызов фанату Трампа. Усман может стать идеальным соперником для Рахмонова

7 декабря на турнире UFC 310 представитель Казахстана Шавкат Рахмонов должен был подраться за пояс с чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом. Однако не так давно стало известно, что обладатель титула не сможет выступить на одном из ближайших номерных турниров из-за костной инфекции, и его бой с третьим номером рейтинга дивизиона пришлось отменить. Тем не менее, Рахмонов все еще рассчитывает подраться 7 декабря, и прямо сейчас ему, по всей видимости, ищут нового оппонента. О том, кто может стать соперником Шавката на UFC 310 мы писали здесь:
Первыми самыми вероятными кандидатами считались два человека — Камару Усман и Йэн Гэрри. Однако последнему не так давно назначили бой против Хоакина Бакли, так что теперь на первый план в контексте нашей темы выходит бывший чемпион UFC Усман. Американец нигерийского происхождения уже получил вызов от Рахмонова.
«Я думаю, у нас только один выбор есть — это Усман. Он сам, вроде, не против. Самое главное, от UFC зависит, как будут договариваться с Усманом. А так, я готов подраться, без проблем. Он свободен, я свободен, а других соперников я не вижу. Мы друг другу подходим по уровню и рейтингу. Все, ждем титульный бой за временный пояс», — это отрывок из интервью Рахмонова известному ММА-журналисту Ариэлю Хельвани.
Ответить по существу Усман пока не успел. Точнее, на его странице в соцсетях появилось многозначительное короткое послание со словами «Скоро вернусь», из которого, впрочем, сложно делать конкретные выводы о намерениях звезды. И все же именно Камару выглядит наиболее логично в качестве следующего соперника для Шавката — особенно, если в лиге решатся поставить на кон временный титул.
Усман — один из наиболее звездных бойцов UFC в своем поколении. Он больше двух лет владел титулом в полусреднем дивизионе, оформил пять защит и даже поднимался на вершину рейтинга сильнейших вне зависимости от веса. Сейчас Камару уже 37, и он явно переживает спад. Об этом свидетельствует неприятная серия из трех поражений, которую запустил еще Леон Эдвардс в 2022 году. Вообще, Эдвардсу Усман проиграл дважды кряду, а в конце 2023-го его одолел Хамзат Чимаев. Тем не менее, Камару по-прежнему высоко котируется в лиге: он занимает вторую строчку рейтинга полусреднего веса и частенько упоминается в списках претендентов на пояс.
Кроме того, Усман прямо сейчас должен пребывать в отличном расположении духа, ведь несколько часов назад стало известно, что на президентских выборах в США победу одержал Дональд Трамп. Камару является фанатом лидера республиканцев, о чем неоднократно сообщал в своих соцсетях. Более того, Усману доводилось на одной из встреч Трампа с избирателями, а также боец небезуспешно переписывался с политиком в соцсетях. Как-то раз Камару опубликовал на одной из своих страниц комплиментарный пост в честь тогда еще кандидата в президенты, в котором написал: «Повзрослев и и получив воспитание в атмосфере демократических идеалов, я теперь знаю, как хочу воспитывать своих детей». Трамп ответил на это встречным комплиментом: «Для меня честь услышать такое от великого бойца. Спасибо!».
Рахмонов может стать всего лишь третьим человеком, кому удалось победить Усмана. Правда, такой расклад возможен только при условии, что Камару в очередной раз примет бой на коротком уведомлении. Напомним, осенью 2023 года нигериец уже согласился выйти на замену, не проведя до этого полноценного тренировочного лагеря.
Тогда его соперником стал Хамзат Чимаев, изначально планировавший драться против Пауло Косты. Усман вчистую проиграл первый раунд чеченцу, однако во втором и третьем проявил себя гораздо лучше. Победа решением судей тогда досталась Чимаеву, но Усману удалось доказать, что он по-прежнему является одним из самых опасных бойцов своего веса.