Кормье рассказал об обиде Хабиба из-за рукопожатия с Конором: «У нас в США не принято принимать сторону друзей в конфликтах»

Я когда-то познакомился с Конором Макгрегором, при встречах мы были любезны друг с другом. Но когда раскручивался их бой, все стало настолько жестко.
Я виделся с Конором в Абу-Даби перед его боем с Дастином Порье, мы пожали друг другу руки, дружелюбно пообщались.
И Хабиб сказал мне: «Брат, я не понимаю этого. Если бы Конор был с женой, то я бы пожал ему руку, но брат».
И сначала я не соглашался, но посмотрите, какую позицию он позицию он занял в отношении всех, с кем вы имели дело. Так почему бы вам не сделать так же?" — сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Хавьер Мендес сравнил Чимаева и Махачева: «Они разные, но одного уровня».
Трамп — о Хабибе: «Очень тихий и немногословный, но после побед становится безумцем».