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Кормье рассказал об обиде Хабиба из-за рукопожатия с Конором: «У нас в США не принято принимать сторону друзей в конфликтах»

"В американской культуре нет таких правил, мы это не соблюдаем. Если у моего друга конфликт с кем-то, то у нас не принято вставать с ним в один ряд и вести себя так же.

Источник: Спортс"

Я когда-то познакомился с Конором Макгрегором, при встречах мы были любезны друг с другом. Но когда раскручивался их бой, все стало настолько жестко.

Я виделся с Конором в Абу-Даби перед его боем с Дастином Порье, мы пожали друг другу руки, дружелюбно пообщались.

И Хабиб сказал мне: «Брат, я не понимаю этого. Если бы Конор был с женой, то я бы пожал ему руку, но брат».

И сначала я не соглашался, но посмотрите, какую позицию он позицию он занял в отношении всех, с кем вы имели дело. Так почему бы вам не сделать так же?" — сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Хавьер Мендес сравнил Чимаева и Махачева: «Они разные, но одного уровня».

Трамп — о Хабибе: «Очень тихий и немногословный, но после побед становится безумцем».