Трамп повлияет на организацию боя Рахмонова в UFC: как это возможно?

Есть основания полагать, что на решение американца в той или иной степени повлияла победа Дональда Трампа на выборах Президента США. Колби давно знают как ярко выраженного сторонника Трампа, а политик даже посещал бои с его участием. В прошлом году он, по приглашению Колби, был на турнире, где бился в том числе Рахмонов. Получается, он видел в деле и казахстанца.