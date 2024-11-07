Камару Усман сделал заявление о бое с Рахмоновым на UFC 310

Когда такая ситуация случится, и если мне позвонят, я отвечу на звонок. Мы проясним пару вещей, и, знаете, если нам нужно это сделать, я не уклонюсь ни от чего из этого. Я имею в виду, как я сделал это за восемь дней (до этого)", — заявил Усман в своем подкасте.