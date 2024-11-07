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Известный кулачный боец Северин снял видео, как утонул бассейне: от смерти его отделили 30 секунд

Известный кулачный боец Top Dog Александр Северин снял видео во время плавания в одном из самарских бассейнов.

Источник: Соцсети

Спортсмен решил проплыть 50 метров по дну бассейна, запечатлев это на камеру. Под конец заплыва ему стало плохо, и он потерял сознание, находясь в воде. Все это время остальные посетители спокойно проплывали мимо.

Боец пролежал на дне бассейна около 4 минут, прежде чем его начали вытаскивать спасатели.

Как сообщает Shot, Северин после инцидента провел около суток в коме. Врачи оценивали его шансы выжить в 10%. Также они утверждали, что от смерти спортсмена отделяли 30 секунд. Также у него выявили отек легких.

Сейчас «Север» пришел в себя, приступил к тренировкам и даже готов провести бой. Он утверждает, что прошел для этого все проверки.