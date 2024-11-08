«США против России». Ковингтон высказался о потенциальном бое с Махачевым

Они говорят о большой игре, о планах подняться в полусредний вес, но на самом деле никогда этого не делали. Но если что, можно обратиться ко мне. США против России — это самый большой бой, который можно будет увидеть. Это грандиозный бой. Но Ислам просто болтает, как это делал Хабиб", — сказал Ковингтон на канале Submission Radio в YouTube.