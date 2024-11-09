Худший бой в карьере Малыхина. Ноунейм из Сенегала устроил мощнейший апсет

Начался бой осторожно, Кейн сразу попытался зацепить соперника размашистыми ударами, а следом полетел в борьбу. За счёт массы Умару удалось перевести Малыхина, но дивидендов из этого он не извлёк. Тем не менее, сенегалец завязал чемпиона в клинче, а затем едва не провёл амплитудный бросок. Анатолия зацепился за канаты, за что получил предупреждение. После этого Кейн снова забрал контроль и просто держал Малыхина в углу без активных действий. Российский боец в первом раунде ничего показать не сумел. Более того, с Анатолия сняли балл за то, что он снова зацепился за канаты.