Джо Роган включил Алекса Перейру в число величайших бойцов в истории ММА

«Алекса Перейру следует включить в список потенциально величайших бойцов в истории смешанных единоборств, если посмотреть на список его достижений. Он уже является одним из двойных чемпионов. Алекс добился этого в рекордно короткие сроки и, к тому же, нокаутировал многих чемпионов», — приводит слова Рогана портал The Sports Rush.