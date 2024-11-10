Умар Нурмагомедов ответил на наезды грузина из UFC на дагестанцев: «Кому ты можешь челюсть сломать?»

«Илия хоть и говорит, что это не он начал, — это он начал. Он же сказал, что не хочет выписывать Исламу чек за сломанную челюсть. Кому ты можешь сломать челюсть? Если ты можешь сломать челюсть — это что, тяжело найти человека и сказать ему “Пойдем, подеремся”? Может, это часть… привлечения внимания. А так — я не думаю, что Ислам уступит ему где-нибудь [в бою]. И Усман тоже. Просто есть спорт — он остается внутри клетки, а есть улица. Если у тебя есть проблемы на улице — то у меня тоже нет никаких проблем [чтобы разобраться]. Сегодня любой человек может напрямую написать, через знакомых написать, сказать “У меня с тобой есть проблемы, давай увидимся”. А если ты смотришь на это как на спорт, а не на личное, хочешь доказать, что ты лучше, чем Ислам, как атлет, как спортсмен, то UFC, наверное, могут это организовать. Или если он хочет в зал прийти, поспарринговать — это тоже можно сделать. Это все началось не с нашей стороны — 100 процентов», — заявил Умар в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».