Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умар Нурмагомедов ответил на наезды грузина из UFC на дагестанцев: «Кому ты можешь челюсть сломать?»

Непобежденный российский боец UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на словесную перепалку своей команды с чемпионом UFC в полулегком весе, грузином Илией Топурией.

Источник: Getty Images

Ранее Топурия заявил, что побил бы россиянина Ислама Махачева в уличной драке — это вызвало негодование команды Нурмагомедова.

«Илия хоть и говорит, что это не он начал, — это он начал. Он же сказал, что не хочет выписывать Исламу чек за сломанную челюсть. Кому ты можешь сломать челюсть? Если ты можешь сломать челюсть — это что, тяжело найти человека и сказать ему “Пойдем, подеремся”? Может, это часть… привлечения внимания. А так — я не думаю, что Ислам уступит ему где-нибудь [в бою]. И Усман тоже. Просто есть спорт — он остается внутри клетки, а есть улица. Если у тебя есть проблемы на улице — то у меня тоже нет никаких проблем [чтобы разобраться]. Сегодня любой человек может напрямую написать, через знакомых написать, сказать “У меня с тобой есть проблемы, давай увидимся”. А если ты смотришь на это как на спорт, а не на личное, хочешь доказать, что ты лучше, чем Ислам, как атлет, как спортсмен, то UFC, наверное, могут это организовать. Или если он хочет в зал прийти, поспарринговать — это тоже можно сделать. Это все началось не с нашей стороны — 100 процентов», — заявил Умар в интервью ютуб-каналу «Ушатайка».

Илия Топурия провел 16 боев в ММА и одержал 16 побед. На счету Умара Нурмагомедова 18 выигрышей в 18 поединках.