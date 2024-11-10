Вячеслав Дацик вызвал на бой Фёдора Емельяненко

«Федор, давай в порядке живой очереди — сначала я Андрюшу [Андрея Орловского] хлопну, а затем уже ты, как и было раньше», — написал Дацик на своей странице под видео, где Фёдор Емельяненко рассуждает о возможных боях против Андрея Орловского и Мирко Филиповича по правилам бокса.