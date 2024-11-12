Проклятие титульников Чимаева. Борз всегда близок к вершине, но не бьётся за пояса

Сейчас Чимаев снова в топ-3 рейтинга своего дивизиона, в UFC у него 8−0, и снова впереди маячит титульник. К слову, Стрикленд не хочет драться в Австралии на UFC 312 и готов уступить этот шанс Хамзату. Так что есть возможность прервать свою череду неудач с титульными боями. И лучше такими подарками пользоваться. Тем более Чимаев успеет провести поединок до Рамадана. Вопрос в том, готов ли сейчас к этому Борз. Если да, то в 2025 году получим чемпиона в среднем весе на долгое время.