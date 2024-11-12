Миочич — недооценённая легенда UFC. На пике пожарный был идеален

Стипе приехал в Бразилию на территорию чемпиона Фабрисио Вердума и нокаутировал его в первом раунде, став чемпионом UFC. Уже через четыре месяца состоялся бой с Алистаром Оверимом, который был близок к победе, но в итоге Миочич нокаутировал и его. А затем он успешно взял реванш у Джуниора дос Сантоса. Во всех этих боях Стипе уложил соперников за раунд и забрал бонусы в $ 50 тыс. И следом после этого был бой с опаснейшим Фрэнсисом Нганну, где Миочич выбрал безопасный геймплан, подключил борьбу и победил решением. Три защиты подряд, Миочич — первый и единственный тяжеловес в истории, который оформил три защиты подряд в дивизионе. Стипе никогда не был супергабаритным тяжеловесом, что не мешало ему вырубать лебедей. Он отлично пользовался скоростью и прекрасно применял все имеющиеся навыки — от бокса до борьбы.