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Шавкат Рахмонов всё же подерётся на турнире UFC 310. Ему нашли нового соперника — источник

Топовый и непобеждённый боец UFC казах Шавкат Рахмонов проведёт бой против бывшего обладателя титула чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает Red Corner MMA на своей странице в социальных сетях.

Источник: Getty Images

На турнире UFC 310 Шавкат должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем. Вскоре многие бойцы, в том числе и Камару Усман, заявили о своей готовности подраться с казахским бойцом.