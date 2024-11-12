Шавкат Рахмонов всё же подерётся на турнире UFC 310. Ему нашли нового соперника — источник

На турнире UFC 310 Шавкат должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем. Вскоре многие бойцы, в том числе и Камару Усман, заявили о своей готовности подраться с казахским бойцом.