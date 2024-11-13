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Экс-чемпион UFC обратился к Умару Нурмагомедову: «Достижения Хабиба не имеют с тобой ничего общего»

Бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг оценил статус Умара Нурмагомедова в качестве претендента на титульный бой с Мерабом Двалишвили.

Источник: Getty Images

По словам Стерлинга, прямо сейчас Умар воспринимается как наследник Хабиба Нурмагомедова, его родственника и экс-чемпиона UFC.

"Скольких бывших чемпионов на пути к титулу прошел Мераб? И в UFC хотят, чтобы он подрался с парнем, за спиной у которого один серьезный оппонент?

Я не говорю, что Умар — плохой боец. Он отличный парень, но факты есть факты. Мне все равно, чего добился твой двоюродный брат (Хабиб и Умар — троюродные братья — Sport24). Его достижения не имеют с тобой ничего общего. Ты должен сам сделать что-то стоящее в ММА. Не надо ехать вперед, держась за наследие своего предшественника. Я бы не хотел, чтобы так поступали мои дети. Тебе нужно заслужить свое место за столом", — заявил Стерлинг в интервью Ариэлю Хельвани.