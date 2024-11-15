Главная молодая звезда UFC из России знает имя нового соперника. Шара Буллет подерется с опасным ударником

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, кажется, получил нового соперника в лиге. По всей видимости, им станет полусредневес из Англии Майкл Пейдж. Ожидается, что следующий бой Шары Буллет может состояться 1 февраля на турнире UFC в Саудовской Аравии.
Магомедов стал одной из наиболее обсуждаемых фигур в лиге после своей победы на турнире 26 октября в Абу-Даби. Тогда Шара Буллет нокаутировал двойным бэкфистом соотечественника Армена Петросяна, и тот эпизод стал ярчайшим по ходу всего UFC 308. После этого Шарабутдин изъявил желание снова вернуться в октагон в конце 2024 года, однако руководству лиги такой вариант не понравился. В итоге все идет к тому, что Магомедов станет одним из главных действующих лиц предстоящего мероприятия в Эр-Рияде, запланированного на 1 февраля 2025 года.
Сразу после победы над Петросяном Шара Буллет бросил вызов бывшему чемпиону UFC Исраэлю Адесанье. Бой с ним — в случае успешного исхода — мог бы вывести россиянина прямиком к титульнику. Однако в лиге могли посчитать такой вариант продвижения слишком резким для молодой звезды и, видимо, по этой причине было решено обратить внимание на вызов, который Магомедову бросил один из топов полусреднего веса Пейдж.
«Магомедов только подрался, нокаутировал соперника двойным бэкфистом, а затем вызвал на бой моего мальчика Иззи Адесанью. Чувак, я как раз сейчас в среднем весе. Тебе не придется ждать так долго. Я бы принял бой против тебя просто ради забавы. Я в хорошей форме, готов драться. Я думаю, это будет хороший бой в стойке, просто чтобы вернуться в игру. И оставь в покое моего мальчика Иззи. У него сейчас задача — вернуть себе чемпионский пояс», — заявил Пейдж в интервью MMA Fighting.
Майклу Пейджу 37 лет. Он идет на 15-й строчке рейтинга полусреднего веса UFC, а на счету британца одна победа и одно поражение в лиге. В своем дебюте Пейдж красиво перебил Кевина Холланда, однако затем ему не удалось справиться с напором Йэна Гэрри в борьбе. Майкл — ярко выраженный ударник с базой тхэквондо. В свое время он считался чуть ли не главной звездой лиги Bellator, одержав там 17 побед в 19 боях. Правда, при этом Пейджу чаще всего подбирали удобных соперников — не самых именитых и без особых навыков на земле. По этой причине Майкл так и не стал чемпионом Bellator — даже несмотря на впечатляющую статистику внутри лиги. В мае 2022 года он чуть ли не впервые подрался с действительно сильным базовым борцом Логаном Сторли за временный пояс и проиграл раздельным решением.
Зато Пейдж является обладателем роскошной подборки нокаутов, которую ему удалось собрать благодаря своей мастерской «ударке» и чуть специфичному матчмейкингу в Bellator. Да и уверенная победа над Кевином Холландом в UFC может сойти за серьезное достижение, ведь американец до того никогда не выглядел настолько беспомощным в стойке. Шара Буллет также изъявил желание подраться с Пейджем, отметив свое преимущество над ним в плане психологии.
«Пейдж — заряженный парень, будет интересно. Я немного отличаюсь от него ментальностью. В том месте, где я родился, рождаются воины. Я с рождения считаю себя воином, любая битва для меня очень важна. Пейдж выходит на релаксе, для него это как выйти потанцевать. Вряд ли я откажусь от стойки против Пейджа. Хотя он может оказаться на полу, и мне придется его побить на земле немного. Посмотрим, как бой будет протекать. Я всегда следую своему стилю. Пейдж разносторонний и техничный, но я всегда оказывался неудобным для своих оппонентов. Я люблю жесткое сопротивление, кость об кость. Я дрался по бирманскому и тайскому боксу. Ему такое могло и не сниться», — сказал Магомедов в интервью Red Corner MMA.
Сейчас будущий бой Шары против Пейджа кажется делом решенным. Работа в этом направлении уже ведется, и это подтверждает менеджер российского бойца Ризван Магомедов.
«Шара проведет следующий бой 1 февраля в Саудовской Аравии. Мы дали согласие на бой против Пейджа», — цитирует Магомедова ТАСС.
На счету Шарабутдина Магомедова четыре боя в UFC, и в каждом из них россиянин одержал победу (дважды — досрочно). После сверхуспешного выступления в поединке против Армена Петросяна Шара Буллет поднялся на 14-ю строчку рейтинга лучших средневесов лиги. В общей статистике Магомедова 15 побед и ни одного поражения.