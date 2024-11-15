Главная молодая звезда UFC из России знает имя нового соперника. Шара Буллет подерется с опасным ударником

«Пейдж — заряженный парень, будет интересно. Я немного отличаюсь от него ментальностью. В том месте, где я родился, рождаются воины. Я с рождения считаю себя воином, любая битва для меня очень важна. Пейдж выходит на релаксе, для него это как выйти потанцевать. Вряд ли я откажусь от стойки против Пейджа. Хотя он может оказаться на полу, и мне придется его побить на земле немного. Посмотрим, как бой будет протекать. Я всегда следую своему стилю. Пейдж разносторонний и техничный, но я всегда оказывался неудобным для своих оппонентов. Я люблю жесткое сопротивление, кость об кость. Я дрался по бирманскому и тайскому боксу. Ему такое могло и не сниться», — сказал Магомедов в интервью Red Corner MMA.