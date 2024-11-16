Джейк Пол бросил вызов Макгрегору после избиения Тайсона: «Правила ММА, никакой весовой категории»

«Дорогой Конор, я знаю, ты сказал моей команде, что хотел бы подраться со мной в категории до 77 килограммов. Этого никогда не произойдет. Но давай замутим бой по правилам ММА, никакой весовой категории. Как раз так, как это и должно быть. Но ты не сделаешь этого», — написал Джейк в социальных сетях.