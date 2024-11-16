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Джейк Пол бросил вызов Макгрегору после избиения Тайсона: «Правила ММА, никакой весовой категории»

Популярный американский блогер Джейк Пол бросил вызов на поединок ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору.

Источник: Getty Images

Утром 16 ноября 27-летний Пол победил 58-летнюю легенду бокса Майка Тайсона единогласным решением судей.

«Дорогой Конор, я знаю, ты сказал моей команде, что хотел бы подраться со мной в категории до 77 килограммов. Этого никогда не произойдет. Но давай замутим бой по правилам ММА, никакой весовой категории. Как раз так, как это и должно быть. Но ты не сделаешь этого», — написал Джейк в социальных сетях.

Джейк Пол провел 12 боев в профессиональном боксе и одержал 11 побед. На счету Конора Макгрегора 22 выигрыша в 28 поединках по ММА.