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Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко бросил вызов соотечественнику Магомеду Исмаилову, предложив провести повторный поединок по правилам бокса.

Источник: Спорт РИА Новости

В первом противостоянии, которое прошло летом 2020 года по правилам ММА, Емельяненко-младший досрочно уступил Исмаилову на турнире лиги АСА в Сочи.

«Вспоминая наш последний бой, я помню, что можно работать по этажам — голова, корпус. Ты же провозился где-то в подвале. Я тебе, Лысый Хищник, предлагаю: давай организуем бой. Никогда не вызывал соперников — с тобой у нас была договоренность после боя. Ты сказал: “В любое время по любым правилам я дам реванш”. Готов с тобой сразиться по правилам английского бокса. Выходи, лысый, я тебя причешу», — обратился спортсмен к Лысому Хищнику в соцсетях.

Также на видео в социальных сетях Емельяненко спросил Исмаилова, «не горит ли у него лысина».