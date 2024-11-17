Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

«Вспоминая наш последний бой, я помню, что можно работать по этажам — голова, корпус. Ты же провозился где-то в подвале. Я тебе, Лысый Хищник, предлагаю: давай организуем бой. Никогда не вызывал соперников — с тобой у нас была договоренность после боя. Ты сказал: “В любое время по любым правилам я дам реванш”. Готов с тобой сразиться по правилам английского бокса. Выходи, лысый, я тебя причешу», — обратился спортсмен к Лысому Хищнику в соцсетях.