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Лучший боец UFC победил в последнем бою в карьере

Джон Джонс защитил титул, победив Стипе Миочича в своем последнем поединке в карьере. Глава UFC Дана Уайт не раз называл его лучшим бойцом в истории UFC.

Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс победил бывшего обладателя пояса организации в этом дивизионе Стипе Миочича в главном бою турнира UFC 309, который прошел в Нью-Йорке.

Бой должен был пройти еще в ноябре прошлого года, но Джонс получил серьезную травму.

Джонс в марте 2023-го завоевал титул UFC в своем первом бою за три года, победив Сирила Гана. После этого он возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (сейчас Джонс в нем на третьем месте, лидирует россиянин Ислам Махачев). На счету 37-летнего американца 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Джонс, которого глава UFC Дана Уайт не раз называл лучшим бойцом в истории UFC, ранее говорил, что завершит карьеру после боя с Миочичем. Также телеканал ESPN в июле составил рейтинг десяти лучших бойцов ММА в XXI веке, в котором поставил на первое место Джонса.

Миочич дважды был чемпионом UFC в тяжелом весе. На счету 42-летнего американца 20 побед и пять поражений в ММА.