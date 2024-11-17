Лучший боец UFC победил в последнем бою в карьере

Джонс в марте 2023-го завоевал титул UFC в своем первом бою за три года, победив Сирила Гана. После этого он возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (сейчас Джонс в нем на третьем месте, лидирует россиянин Ислам Махачев). На счету 37-летнего американца 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, еще один поединок был признан несостоявшимся.