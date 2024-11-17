Лучший боец UFC победил в последнем бою в карьере

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс победил бывшего обладателя пояса организации в этом дивизионе Стипе Миочича в главном бою турнира UFC 309, который прошел в Нью-Йорке.
Бой должен был пройти еще в ноябре прошлого года, но Джонс получил серьезную травму.
Джонс в марте 2023-го завоевал титул UFC в своем первом бою за три года, победив Сирила Гана. После этого он возглавил рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (сейчас Джонс в нем на третьем месте, лидирует россиянин Ислам Махачев). На счету 37-летнего американца 28 побед и одно поражение в смешанных единоборствах, еще один поединок был признан несостоявшимся.
Джонс, которого глава UFC Дана Уайт не раз называл лучшим бойцом в истории UFC, ранее говорил, что завершит карьеру после боя с Миочичем. Также телеканал ESPN в июле составил рейтинг десяти лучших бойцов ММА в XXI веке, в котором поставил на первое место Джонса.
Миочич дважды был чемпионом UFC в тяжелом весе. На счету 42-летнего американца 20 побед и пять поражений в ММА.